SON DAKİKA HABERİ: Irak'ın kuzeyinde 16 terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Asos, Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 16 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

SON DAKİKA HABERİ: Irak'ın kuzeyinde 16 terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberi! Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki terör operasyonları sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Asos, Gara ve Metina bölgelerinde teröristlere yönelik operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.

Açıklamada 16 ’lı teröristin etkisiz hale getirlidiği bildirildi.

Bakanlık açıklamasında, “Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz!” denildi.

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