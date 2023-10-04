SON DAKİKA HABERİ: Irak'ın kuzeyine 3. hava harekatı: 22 hedef vuruldu

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine 3. kez hava harekatı gerçekleştirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından hava harekatına ilişkin açıklamada, PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara, Kandil ve Asos bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine bugün saat 19.00'da hava harekatı gerçekleştirildiği aktarıldı.



Açıklamada şunlar kaydedildi:



"İcra edilen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütünce kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 22 hedef imha edilmiştir. İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir.



Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekat sırasında, masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."



SON 4 GÜNDE 3. HAVA HAREKATI

Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik 1 Ekim Pazar günü ve dün de hava harekatı gerçekleştirilmiş, Kandil, Metina, Hakurk, ve Gara'da bulunan hedefler imha edilmişti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bugün yaptığı açıklamada, Ankara'daki saldırıyı gerçekleştiren iki teröristin Suriye'den geldiklerinin kesinleştiğini, Irak ve Suriye'de PKK ve YPG'ye ait bütün altyapı ve üstyapı tesislerinin yanısıra enerji noktalarının da meşru hedef haline geldiğini ifade ederek, "Üçüncü tarafların bu tesislerden uzak durmasını tavsiye ediyorum" uyarısında bulunmuştu.