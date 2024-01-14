SON DAKİKA HABERİ: Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 10 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA HABERİ: Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatında 10 terörist daha etkisiz hale getirildi.

SON DAKİKA HABERİ: Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 10 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
SON DAKİKA | MSB: Saldırı hazırlığındaki 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA | MSB: Saldırı hazırlığındaki 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Haberi Görüntüle

Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyine hava harekatı sürüyor. Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen ani hava harekatlarıyla 10 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çelikten pençelerimiz teröristlerin inlerini paramparça etmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen ani hava harekatlarıyla 10 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi."

MİT'ten Suriye'de nokta operasyon: 23 hedef imha edildi

MİT'ten Suriye'de nokta operasyon: 23 hedef imha edildi

Haberi Görüntüle

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...