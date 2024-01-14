SON DAKİKA HABERİ: Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 10 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyine hava harekatı sürüyor. Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen ani hava harekatlarıyla 10 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Çelikten pençelerimiz teröristlerin inlerini paramparça etmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen ani hava harekatlarıyla 10 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi."