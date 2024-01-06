SON DAKİKA HABERİ: Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 15 hedef imha edildi

SON DAKİKA HABERİ: Türk Silahlı Kuvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerine düzenlenlediği hava harekatında terör örgütüne ait 15  hefef imha edildi, çok sayıda teröris etkisiz hale getirildi.

SON DAKİKA HABERİ: Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 15 hedef imha edildi
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Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı (msb), Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatında içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu 15 hedefin imha edildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 6 Ocak 2024 saat 17.30’da hava harekatları icra edilmiş, icra edilen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 15 hedef imha edilmiştir. İcra edilen harekatlarda çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir." denildi.

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