SON DAKİKA HABERİ: Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 21 hedef imha edildi

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgelerindeki terörist hedeflerine yönelik hava harekatında 21 hedefin imha edildiğini bildirdi.

SON DAKİKA HABERİ: Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 21 hedef imha edildi
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Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı, ’ın kuzeyinde hava harekatı düzenlendiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgelerindeki terör hedeflerinin belirlendiği, bu noktalara yönelik harekat gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, 21 hedefin imha edildiği bildirildi.

ÇOK SAYIDA TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

“İcra edilen bu harekâtta, azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir.” denilen bakanlık açıklamasında, “Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekât sırasında; masum insanların, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır.” ifadelerine yer verildi.

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