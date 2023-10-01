SON DAKİKA HABERİ: Irak'ın kuzeyine hava harekatı | MSB: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen hava harekatında Metina, Kandil, Hakurk ve Gana'da terör örgütlerince kullanıldığı değerlendirilen 20 hedefin imha edildiğini, çok sayıda teröristin de etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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