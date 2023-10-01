SON DAKİKA HABERİ: Irak'ın kuzeyine hava harekatı | MSB: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen hava harekatında Metina, Kandil, Hakurk ve Gana'da terör örgütlerince kullanıldığı değerlendirilen 20 hedefin imha edildiğini, çok sayıda teröristin de etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

SON DAKİKA HABERİ: Irak'ın kuzeyine hava harekatı | MSB: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Haberi Görüntüle

Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...