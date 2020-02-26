SON DAKİKA HABERİ: İran depreminde Van'daki can kaybı 10'a yükseldi

Son dakika haberi!

İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Van'daki can kaybı 10'a yükseldi.



Depremde Van'ın Başkale ilçesine bağlı Gelenler köyünde enkaz altından kurtarılan 14 yaşındaki Emirhan Acar tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şu anda hastanede tedavileri süren 2 kişinin olduğu belirtildi.



İran'ın Hoy kentinde 23 Şubat'ta meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem, Van'ın Başkale ilçesine bağlı Özpınar, Gelenler, Güvenlik ve Kaşkol mahallelerinde yıkıma neden olmuştu.



Depremde 255 konut ve 400 ahır yıkıldı, 600'ün üzerinde konut ağır hasar aldı.