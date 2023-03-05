SON DAKİKA HABERİ: İskenderun Körfezi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi! İskenderun Körfezi'nde saat 23.49'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz'in İskenderun Körfezi olan 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.



Deprem deniz yüzeyinin 5,39 kilometre derinliğinde meydana geldi.



"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, AA muhabirine, sarsıntının ardından ekiplerin saha taramasının sürdüğünü belirterek, "Depremden kaynaklı güvenlik güçlerimize şu ana kadar yansıyan olumsuz bir durum yok. İlçe genelinde taramalarımız devam ediyor" dedi.

"SU YÜKSELMESİ LODOS KAYNAKLI"

Demiryürek, ilçenin sahil kesimindeki su yükselmesiyle ilgili ise "6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde kıyı bandının zarar görmesi nedeniyle şu an kentte etkili olan lodostan kaynaklı. Deprem etkisiyle su yükselmesi olduğunu değerlendirmiyoruz" diye konuştu.