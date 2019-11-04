SON DAKİKA HABERİ: Ispanaktan zehirlenmelerin sebebi açıklandı

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Ispanak zehirlenmeleriyle ilgili açıklama yapıldı.



İstanbul İl Tarım Müdürlüğü'nden yapılan açılamada "Zehirlenmeler ıspanağa benzer yabancı otlardan kaynaklandı" denildi.



İstanbul'da ıspanak yedikten sonra zehirlendiği iddia edilen 44 kişi hastaneye kaldırılmıştı.



İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, 25 hastanın taburcu olduğunu, 19'nun hastanede tedavisinin sürdüğünü açıkladı. Hastaların hayati tehlikesi bulunmuyor.



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