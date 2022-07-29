SON DAKİKA HABERİ: İspanya'da maymun çiçeği virüsünden ilk ölüm kayıtlara geçti

Son dakika haberi! İspanya'da maymun çiçeği virüsünden ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), geçtiğimiz günlerde maymun çiçeği virüsünün en çok İspanya'da yayıldığını, 3 bin 125 vaka görüldüğünü bildirmişti.

DSÖ'den yapılan açıklamada dünya genelinde doğrulanan 16 binin üzerinde vakadan 11 binden fazlasının Avrupa ülkelerinde görüldüğü belirtildi.



DSÖ maymun çiçeği uzmanı Dr. Rosamund Lewis, ABD'de 2 bin 316, Almanya'da 2 bin 268, İngiltere'de 2 bin 137, Fransa'da 1453, Hollanda'da ise 712 vaka bulunduğu bilgisini paylaştı.



Şimdiye kadar DSÖ'nün dünya genelinde doğruladığı 16 binin üzerinde vakadan 11 binden fazlasını Avrupa ülkelerinin oluşturduğunun altını çizen Lewis, virüsün yayılımının süreceği uyarısında bulundu.