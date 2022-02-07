SON DAKİKA HABERİ: Isparta Valiliğine geçici görevlendirme

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Covid 19'a yakalanan Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun yerine geçici olarak Merkez valisi Osman Kaymak görevlendirildi .



Isparta bir süredir devam eden elektirik kesintileriyle gündemdeydi.

İçişleri Bakanlığı kararıyla kentte yeni bir görevlendirme yapıldı. Covid-19 tedavisi süren Ömer Seymenoğlu'nun yerine Ankara'dan Osman Kaymak görevlendirildi.

Osman Kaymak daha önce Tunceli ve Samsun valiliği yapmıştı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı geçici görevlendirmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanlğı, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun karantina süresince görevden alındığını belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İlde yoğun kar yağışı nedeniyle sürdürülen çalışmalarda ilk günden beri bulunan İçişleri Bakan Yardımcımız Sayın İsmail Çataklı ile yapılan istişareler sonucunda afetle mücadelenin aksamaması ve kamu hizmetlerinin devam etmesi için eski Samsun Valisi, Bakanlığımız Vali Mülkiye Müfettişi Sayın Osman Kaymak 5 Şubat itibari ile valimizin karantina süresince Isparta Vali vekilliğine görevlendirilmiştir. Uygulama rutin bir uygulama olup görevden alma veya atama söz konusu değildir" denildi.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...