SON DAKİKA HABERİ: İsrail Gazze'deki Şifa Hastanesi'nden çekildi

SON DAKİKA HABERİ: Fransız haber ajansı AFP, İsrail askerlerinin, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nden çekildiğini duyurdu. Beyaz Saray'ın da İsrail'in Gazze'deki hastane baskınına onay vermediği kaydedildi.

SON DAKİKA HABERİ: İsrail Gazze'deki Şifa Hastanesi'nden çekildi
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Son dakika haberi! İsrail ordusu, Gazze'nin en büyük hastanesi olan Şifa Hastanesi'ne Hamas üyelerinin saklandığı iddiasıyla dün operasyon başlattı.

Operasyon, ABD'nin Hamas'ın Gazze'de bazı hastaneleri saklanmak için kullandığı yönünde alınan istihbarat bilgisini paylaşmasının ardından düzenlendi.

İngiliz ajansı Reuters, İsrail güçlerinin operasyonu hastanenin belirli bir bölgesinde gerçekleştirdiğini, operasyona başlamadan önce ise hastanede olduğunu iddia ettiği tüm Hamas üyelerine "teslim ol" çağrısında bulunduğunu aktardı.

Operasyona, sivillerle iletişim kurmak için Arapça tercümanlar ve sağlık ekiplerinin de destek verdiği açıklandı.

İsrail ordusu, hastanede rehinelerin izine rastlanılmadığını söyledi. 

Fransız haber ajansı AFP, İsrail askerlerinin, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nden çekildiğini duyurdu. Beyaz Saray'ın da İsrail'in Gazze'deki hastane baskınına onay vermediği kaydedildi.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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