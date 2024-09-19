SON DAKİKA HABERİ: İsrail savaş uçakları Hizbullah hedeflerini vurdu

İsrail Ordusu Lübnan'da Hizbullah'a hava saldırısı düzenledi. Hizbullah'a ait füze bataryalarının vurulduğu gelen bilgiler arasında.



Lübnanlı güvenlik yetkilileri saldırıların 7 Ekim'den bu yana gerçekleşen en yoğun bombardımanlardan biri olduğunu söyledi.



Resmi olmayan kaynaklar, İsrail ordusunun 50'den fazla hava saldırısı düzenlediğini ileri sürdü.

İsrail tarafından yapılan açıklamaya göre ise Hizbullah'ın ateşlenmeye hazır 30 füze platformuyla 150 füze rampasının vurulduğu belirtildi.



İsrail ordusu, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın bugün yaptığı konuşmadan önce Lübnan'ın güneyine yoğun hava saldırıları düzenlemişti.