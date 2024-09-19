SON DAKİKA HABERİ: İsrail savaş uçakları Hizbullah hedeflerini vurdu

SON DAKİKA HABERİ: İsrail savaş uçakları, Lübnan'a hava saldırısı düzenledi. İsrail'den yapılan açıklamaya göre Hizbullah'ın ateşlenmeye hazır 30 füze platformuyla 150 füze rampası hedef alındı.

SON DAKİKA HABERİ: İsrail savaş uçakları Hizbullah hedeflerini vurdu
ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Haberi Görüntüle

İsrail Ordusu Lübnan'da Hizbullah'a hava saldırısı düzenledi. Hizbullah'a ait füze bataryalarının vurulduğu gelen bilgiler arasında.

Lübnanlı güvenlik yetkilileri saldırıların 7 Ekim'den bu yana gerçekleşen en yoğun bombardımanlardan biri olduğunu söyledi.

Resmi olmayan kaynaklar, İsrail ordusunun 50'den fazla hava saldırısı düzenlediğini ileri sürdü.

İsrail tarafından yapılan açıklamaya göre ise Hizbullah'ın ateşlenmeye hazır 30 füze platformuyla 150 füze rampasının vurulduğu belirtildi.

İsrail ordusu, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın bugün yaptığı konuşmadan önce Lübnan'ın güneyine yoğun hava saldırıları düzenlemişti.

Öne Çıkan Video

Velinin silahı tutukluk yaptı, okul müdürü ölümden döndü

TÜRKİYE HABERLERİ

Prof. Dr. Turhan Nejat Veziroğlu'nun naaşı Türkiye'ye getiriliyor

Prof. Dr. Turhan Nejat Veziroğlu'nun naaşı Türkiye'ye getiriliyor

Türk-İş'ten yeni eylem kararı

Türk-İş'ten yeni eylem kararı

Yaşar Güler: KKTC'yi desteklemeye devam edecek, Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerimizi sürdüreceğiz

Yaşar Güler: KKTC'yi desteklemeye devam edecek, Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerimizi sürdüreceğiz

KYK ek tercih yurt başvurusu ne zaman? Yurt başvurularında son durum

KYK ek tercih yurt başvurusu ne zaman? Yurt başvurularında son durum

Balıkesir'de 3 bin 879 litre sahte zeytinyağı, 1800 kilo sahte bal yakalandı

Balıkesir'de 3 bin 879 litre sahte zeytinyağı, 1800 kilo sahte bal yakalandı

Eşini 11 bıçak darbesiyle katleden sanık: Sürekli cani gibi gösteriliyorum

Eşini 11 bıçak darbesiyle katleden sanık: Sürekli cani gibi gösteriliyorum

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...