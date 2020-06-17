SON DAKİKA HABERİ: İstanbul, Ankara ve Bursa'da maske takmak artık zorunlu

17.06.2020 - 23:07 | Son Güncelleme : 17.06.2020 - 23:35
Son dakika haberi! İstanbul, Ankara ve Bursa'da açık alanlarda maske takmak zorunlu hale getirildi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli İstanbullular, sağlığınız için İstanbul'da açık alanlarda maske takmak artık zorunlu" ifadelerini kullandı.
Açık alanda maske kuralına uymayanlara idari para cezası ve adli işlem uygulanacağı belirtildi.
Ankara Valiliği de Bilim Kurulu'nun önerisiyle açık alanlar ve toplu bulunulan kapalı mekanlarda maske takmanın zorunlu kılındığını açıkladı.
Bursa'da da İl Hıfzıssıhha Kurul kararıyla açık alanlarda maske takmak zorunlu hale getirildi.
Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...