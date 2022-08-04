SON DAKİKA HABERİ: İstanbul Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın çıktı. Yaşlı bakımevinin çatısındaki yangın hızla yayıldı. 100'dan fazla kişi görevlilerce tahliye edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınırken; çalışmaları incelemek için bölgeye giden İBB Başkanı İmamoğlu, can kaybı ve yaralanma olmadığını söyledi. İstanbul Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde saat 12.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Alevler hızla yayılarak çatının tamamını sardı. İhbar üzerine bölgeye Bakırköy, Bahçelievler, Başakşehir, Zeytinburnu, Fatih, Kağıthane, Şişli, Beşiktaş ve diğer ilçelerden itfaiye ekipleriyle sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaşlı bakımevi kısmında çıktığı belirtilen yangın devam ederken hastaların tahliyesi için çalışma başlatıldı. Bazı hastalar tekerlekli sandalyede, bazıları da kucakta dışarı çıkarıldı.Yapılan açıklamada bakımevindeki 62 yaşlının ve 42 yatan hastanın tahliye edildiği bildirildi.Polis bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, yangın nedeniyle dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık ekipleri müdahale etti.Alevlerin itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındığı belirtiliyor. Yangın sonrası hastanenin çatısı tamamen kül oldu.İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMAYangın sonrası bölgeye giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, son duruma ilişkin bir açıklama yaptı. Tüm hastaların tahliye edildiğini ve bir can kaybı yaşanmadığını söyleyen İmamoğlu, şunları kaydetti:"Arkadaşlar kısa bir sürede kontrol altına alınacağını belirtiyor. 130 yıllık bir bina. Acil durumlar için havadan müdahale için hazır olunsa da bunun doğru olmayacağını düşünüyoruz. İçerde çalışan itfaiyeci arkadaşlar var ve binanın statik yapısının buna uygun olmadığı düşünülüyor. Esas olan can kaybının olmaması ve tüm gücümüzle müdahaleyi sürdürüyoruz.""HEPSİ TAHLİYE EDİLDİ"NTV canlı yayınına telefonla katılan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy "Hastanenin huzurevi bölümünde çıktı. Duman sonrası hastaların tamamı tahliye edildi. Şu anda kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Erken fark edilip hastalar tahliye edildi. 100 kişiyi tahliye ettik. Tüm hastalar ve sağlık ekipleri tahliye edildi" dedi."80'E YAKIN HASTA BAŞKA HASTANELERE SEVK EDİLDİ"İstanbul Valiliği yetkilileri yangın nedeniyle şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadığını, 80'e yakın hastanın başka hastanelere sevk edildiğini bildirdi.1700'lü yıllarda yapılan Balıklı Rum Hastanesi, İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde bulunuyor. Hastane, Balıklı Rum Hastanesi Vakfı tarafından yönetiliyor.