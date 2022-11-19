SON DAKİKA HABERİ: İstanbul Boğazı'nda deniz trafiği normale döndü

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan gemi nedeniyle bir süreliğine askıya alınan deniz trafiği yeniden normale döndü.

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul Boğazı'nda deniz trafiği normale döndü

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Son dakika haberi! İstanbul Ambarlı'dan Rusya'ya seyir halindeki 'Kappa' isimli gemi, Kandilli önlerinde makine arızası yaptı.

147 metre boyundaki gemi için bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait kurtarma römorkörleri sevk edilirken, İstanbul Boğazı'ndaki deniz trafiği geçici olarak askıya alındı.

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul Boğazı'nda deniz trafiği normale döndü - 1

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Ambarlı'dan Novorossiysk'e seyir halindeyken Kandilli önlerinde makine arızası yapan 147 metre boyundaki 'Kappa' isimli konteyner gemisi için Kurtarma-5 ve Kurtarma-7 römorkörleri ile KEGM-5 hızlı tahlisiye botu ve kılavuz kaptan ivedilikle olay mahalline yönlendirildi." denildi.

Geminin Ahırkapı'ya çekilmesinin ardından İstanbul Boğazı, çift yönlü olarak deniz trafiğine açıldı.

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