SON DAKİKA HABERİ: İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan gemi nedeniyle deniz trafiği geçici olarak askıya alındı.

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

İlişkili

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Son dakika haberi! İstanbul Ambarlı'dan Rusya'ya seyir halindeki 'Kappa' isimli gemi, Kandilli önlerinde makine arızası yaptı.

147 metre boyundaki gemi için bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait kurtarma römorkörleri sevk edilirken, İstanbul Boğazı'ndaki deniz trafiği geçici olarak askıya alındı.

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı - 1

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Ambarlı'dan Novorossiysk'e seyir halindeyken Kandilli önlerinde makine arızası yapan 147 metre boyundaki 'Kappa' isimli konteyner gemisi için Kurtarma-5 ve Kurtarma-7 römorkörleri ile KEGM-5 hızlı tahlisiye botu ve kılavuz kaptan ivedilikle olay mahalline yönlendirildi. İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği geçici olarak askıya alındı." denildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...