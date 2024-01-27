SON DAKİKA HABERİ: İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

SON DAKİKA HABERİ: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, gemi arızası nedeniyle İstanbul Boğazı'nın çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
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Son dakika haberi! İstanbul Boğazı'nda yaşanan arızası nedeniyle gemi trafiği geçici olarak askıya alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önlerinde makine arızası yapan SNP PAZAR isimli 80 m boyundaki genel kargo gemisi için, KURTARMA-7 Römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır." denildi.

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