SON DAKİKA HABERİ: İstanbul Boğazı'nda iki yük gemisi çarpıştı

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul Boğazı'nda büyük bir tehlike atlatıldı. İki yük gemisi çarpıştı. Sonrasında gemilerden birinin dümeni kilitlendi ve kıyıya sürüklendi.

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul Boğazı'nda iki yük gemisi çarpıştı
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Son dakika haberi! İstanbul Boğazı’nda Üsküdar açıklarında iki gemi çarpıştı.

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul Boğazı'nda iki yük gemisi çarpıştı - 1

Olayda ölü ya da yaralı olmadığı öğrenilirken gemiler Ahırkapı'a çekilecek.

Kıyı Emniyeti bir ihmal olup olmadığını araştırıyor.

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