SON DAKİKA HABERİ: İstanbul Boğazı'nda iki yük gemisi çarpıştı
SON DAKİKA HABERİ: İstanbul Boğazı'nda büyük bir tehlike atlatıldı. İki yük gemisi çarpıştı. Sonrasında gemilerden birinin dümeni kilitlendi ve kıyıya sürüklendi.
Son dakika haberi! İstanbul Boğazı’nda Üsküdar açıklarında iki gemi çarpıştı.
Olayda ölü ya da yaralı olmadığı öğrenilirken gemiler Ahırkapı'a çekilecek.
Kıyı Emniyeti bir ihmal olup olmadığını araştırıyor.
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