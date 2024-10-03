SON DAKİKA HABERİ: İstanbul Boğazı'nda iki yük gemisi çarpıştı

Son dakika haberi! İstanbul Boğazı’nda Üsküdar açıklarında iki gemi çarpıştı.

Olayda ölü ya da yaralı olmadığı öğrenilirken gemiler Ahırkapı'a çekilecek.

Kıyı Emniyeti bir ihmal olup olmadığını araştırıyor.