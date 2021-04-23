SON DAKİKA HABERİ: İstanbul dahil 8 ilde Thodex operasyonu

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul dahil 8 ilde kripto para şirketi Thodex'le ilgili başlatılan operasyonda 62 kişi gözaltına alınırken, 16 kişi daha aranıyor.

NTV 23.04.2021 - 10:08

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul dahil 8 ilde Thodex operasyonu
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kripto para borsası Thodex hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, şirketle irtibatları olduğu tespit edilen 78 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 62'sini yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

Firari 16 zanlının da yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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