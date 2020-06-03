SON DAKİKA HABERİ: İstanbul Valiliğinden 'ayakta yolcu' kararı

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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



a. Ayakta yolcu taşıyan otobüs, metrobüs araçlarında; oturan yolcu sayısı kadar (karşılıklı dörtlü koltuklarda iki koltuğu kullanılmadan ve karşılıklı yüz yüze gelmeden çapraz oturma düzeniyle) ve ayakta yolcu kapasitesinin 1/3’ü kadar yolcu alınmasına,

b. Ayakta yolcuların yakın temasını engellemek için araç zemininde etiket uygulaması yapılmasına,

c. Araç kapasitesinin dolması halinde sürücü tarafından yolcu alınmamasına,

d. Israrla binmek isteyen olması halinde araç hareket ettirilmeden sürücü tarafından kolluk kuvvetlerine bildirimde bulunulmasına,

e. Metro ve raylı sistem araçlarında oturan koltukların tamamı ve ayakta yolcu kapasitesinin %50’si (AW-4 sayısının yarısı) kadar yolcu alınmasına,

f. Şehir hatları vapurları ve deniz motorlarında oturan yolcu kapasitesi kadar yolcu alınmasına karar verildi.

ANKARA'DA DA AYNI

Ankara Büyükşehir Belediyesi de daha önce yaptığı açıklamada yeni normalleşme sürecinde belediye otobüslerinde ayakta yolcuda yüzde 30, raylı sistemlerde yüzde 50 kuralıyla hizmet verilmesinin kararlaştırıldığını duyurmuştu.

