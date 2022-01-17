SON DAKİKA HABERİ: İstanbul'a yeniden kar geliyor

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Hava sıcaklıklarının yarından itibaren batı bölgelerden başlayarak azalması bekleniyor.



Meteoroloji'nin haftalık tahmin raporuna göre, yarın ülkenin büyük bölümünde yağışlı hava görülecek. Yağışların İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde kar, batı kesiminde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması öngörülüyor.

İSTANBUL'DA ÇARŞAMBA KAR VAR

İstanbul'da yarın karla karışık yağmur, çarşamba günü ise kar yağıışı bekleniyor. Kentte kar yağışının iki gün ara vermesi sonrası cumartesi yeniden görüleceği tahmin ediliyor.



Perşembe gününden itibaren tekrar artacak sıcaklaklır ülke genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edecek.

7 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU