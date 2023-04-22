SON DAKİKA HABERİ: İstanbul'da AK Parti seçim irtibat bürosu önünde silahla ateş açıldı

AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI: SALDIRIYI KINIYORUZ

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, olaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.



Bahçelievler Kocasinan İrtibat Bürosu önünde düzenlenen silahlı saldırı girişimini şiddetle kınadıklarını belirterek, "Konunun hukuk karşısında takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum. Saldırıda can kaybı ve yaralanma yaşanmaması en büyük tesellimiz. Bizler bu saldırılara fırsat vermeyecek ve hemşehrilerimizle tam bir demokrasi havası içerisinde buluşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. ​​​​​​​

AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanı Fatih Tuna da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:



"Kocasinan Merkez Mahallesi Seçim İrtibat Büromuzun önünde, büromuzda dava arkadaşlarımız bulunduğu esnada kimliği belirlenemeyen motosikletli 2 şahıs havaya ateş açarak uzaklaşmıştır. Bu menfur hadiseyi en şiddetli şekilde lanetliyorum. Cumhurbaşkanımızın izinde hiçbir tehdide ve korkutmalara prim vermeden, millete hizmet davamıza devam edeceğiz. Bu vesile ile Kocasinan Merkez Mahallesi teşkilatımıza 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum."