SON DAKİKA HABERİ: İstanbul'da AK Parti seçim irtibat bürosu önünde silahla ateş açıldı

Son dakika haberi! AK Parti'nin Bahçelievler Kocasinan'daki Seçim İrtibat Bürosu'nun önünde silahla ateş açıldı.
Alınan bilgiye göre, saat 22.15 sıralarında Kocasinan'daki seçim irtibat bürosunun önünde, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla ateş edildi.
Olayda yaralanan olmazken ihbar üzerine, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Binanın çevresine güvenlik şeridi çeken polis ekipleri, olay yerinde inceleme başlattı.
Polisin bölgedeki incelemeleri devam ediyor.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Bahçelievler İlçemiz Kocasinan Mahallesinde bulunan AK Parti Seçim İrtibat Bürosu önünde 21 Nisan 2023 Cuma günü saat 22.20 sıralarında silahla havaya ateş edildiği yönündeki ihbar üzerine olay yerine güvenlik görevlileri sevk edilmiştir. Yapılan çalışmalarda; bir motosikletteki iki şahıstan birinin seçim irtibat bürosu önünden geçerken havaya 5 el ateş ettiği, seçim irtibat bürosunun bulunduğu binanın üst katlarında 4 adet mermi isabeti olduğu tespit edilmiştir. Olay yerinde 5 adet kovan elde edilmiş olup, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştır." denildi.
AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI: SALDIRIYI KINIYORUZ
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, olaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Bahçelievler Kocasinan İrtibat Bürosu önünde düzenlenen silahlı saldırı girişimini şiddetle kınadıklarını belirterek, "Konunun hukuk karşısında takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum. Saldırıda can kaybı ve yaralanma yaşanmaması en büyük tesellimiz. Bizler bu saldırılara fırsat vermeyecek ve hemşehrilerimizle tam bir demokrasi havası içerisinde buluşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanı Fatih Tuna da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Kocasinan Merkez Mahallesi Seçim İrtibat Büromuzun önünde, büromuzda dava arkadaşlarımız bulunduğu esnada kimliği belirlenemeyen motosikletli 2 şahıs havaya ateş açarak uzaklaşmıştır. Bu menfur hadiseyi en şiddetli şekilde lanetliyorum. Cumhurbaşkanımızın izinde hiçbir tehdide ve korkutmalara prim vermeden, millete hizmet davamıza devam edeceğiz. Bu vesile ile Kocasinan Merkez Mahallesi teşkilatımıza 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum."