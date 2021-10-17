SON DAKİKA HABERİ: İstanbul'da baro seçimi sonuçlandı

SON DAKİKA HABERİ: Demirören Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre, İstanbul Barosu Başkanlığı'nı yeniden Mehmet Durakoğlu kazandı.

Haberler 17.10.2021 - 19:14 | Son Güncelleme : 17.10.2021 - 19:30

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul'da baro seçimi sonuçlandı

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Son dakika haberi! 

İstanbul Barosu Başkanlığı'na yeniden Mehmet Durakoğlu seçildi. Başkanlık için 7 aday yarıştı.

Haliç Kongre Merkezi'ndeki Genel Kurul Sabah 9'da başladı. Akşam 17.00'ye kadar mevcut Başkan Mehmet Durakoğlu, Akın Yazıcıoğlu, Şadi Çarsancaklı, Kaptan Yılmaz, Gökhan Ahi, Hasan Kılıç ve Sezin Uçar için oy kullanıldı. Kazanan Mehmet Durakoğlu oldu. İstanbul Barosu'nun 51 bin 352 üyesi bulunuyor...

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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