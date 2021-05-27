İstanbul'da DAEŞ operasyonu: 8 gözaltı

İstanbul’da, terör örgütü DAEŞ’e yönelik 7 ilçede 12 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, örgütle bağlantılı 8 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekiplerinin baskın yapılan adreslerde arama işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı 27.05.2021 - 08:28

İstanbul'da DAEŞ operasyonu: 8 gözaltı

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İstanbul'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 7 ilçede 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 örgüt üyesini gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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