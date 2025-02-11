SON DAKİKA HABERİ: İstanbul'da iki ilçede okullar tatil edildi

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul'da sabah saatlerinde kar etkisini gösterdi. İstanbul Kaymakamlığı kararıyla Arnavutköy ve Esenyurt'ta okullar tatil edildi.

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul'da iki ilçede okullar tatil edildi

Son dakika haberi! Kent için yapılan uyarıların ardından İstanbul'un özellikle kuzey kesimleri, geceden itibaren kar yağışının etkisi altına girdi.

Avrupa Yakası'nda özellikle Esenyurt, Arnavutköy, Başakşehir bölgerinde yollar karla kaplandı.

Sabah iş yerlerine ve okula gitmek için yola çıkanlar zor anlar yaşadı. 

İKİ İLÇEDE OKULLAR TATİL

İstanbul Kaymakamlığı tarafından yoğun kar yağışı görülen Arnavutköy ve Esenyurt ilçelerinde okullar tatil edildi.

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