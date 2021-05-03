SON DAKİKA HABERİ: İstanbul'da kaç doz aşı uygulandı? Vali Yerlikaya açıkladı

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'daki son durumla ilgili Twitter hesabından bir açıklama yaptı.



65 yaş üstünde 1. doz aşılanma oranının yüzde 81.75’e, 2. doz aşılanma oranının ise yüzde 73.43’e çıktığını belirten Yerlikaya, "60-64 yaş 1. doz aşılanma oranı %71,82’ye, 55-59 yaş 1. doz aşılanma oranı %48,51’e ulaştı." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, İstanbul'da toplam 3.835.925 doz aşı yapıldığını kaydetti.