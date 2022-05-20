SON DAKİKA HABERİ... İstanbul'da Maltepe Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 18 gözaltı

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul'da mali suçlarla mücadele polisi Maltepe Belediyesi'ne rüşvet operasyonu başlattı. Operasyon kapsamında 10'u kamu görevlisi, toplam 18 kişi hakkında gözaltı kararı var.

Haberler - NTV Haber 20.05.2022 - 08:16

SON DAKİKA HABERİ... İstanbul'da Maltepe Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 18 gözaltı

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İstanbul merkezli operasyonda ayrıntılar ortaya çıktı: Rüşvet çarkının şifreleri

İstanbul merkezli operasyonda ayrıntılar ortaya çıktı: Rüşvet çarkının şifreleri

Son dakika haberi! 

İstanbul'da Kadıköy'den sonra bir belediyede daha rüşvet operasyonu düzenleniyor.

Mali suçlarla mücadele polisi Maltepe Belediyesi'nde rüşvet operasyonu başlattı. 

Operasyon kapsamında 18 kişi için gözaltı kararı başlatıldı. Hakkında gözaltı kararı çıkarılanlardan 10'u kamu görevlisi. Şüphelilere yönelik suçlamalar ise örgütlü rüşvet almak, aracılık etmek, resmi evrakta sahtecilik.

KADIKÖY'DEKİ RÜŞVET OPERASYONU

Haftabaşında Kadıköy Belediyesi'nde de rüşvet operasyonu düzenlenmişti. Operasyon kapsamında 5 ilde 224 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Hem Kadıköy hem Maltepe belediyeleri Cumhuriyet Halk Partisi'nce yönetiliyor. 

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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