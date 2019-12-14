SON DAKİKA HABERİ: İstanbul'da metro seferlerinde aksama
SON DAKİKA HABERİ: Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferler yapılamıyor.
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