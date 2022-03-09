SON DAKİKA HABERİ: İstanbul'da okullara kar tatili

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle okul ve üniversiteler 2 gün tatil edildi.

Haberler - ntv.com.tr 09.03.2022 - 13:12 | Son Güncelleme : 09.03.2022 - 13:20

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul'da okullara kar tatili

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Son dakika haberi!

İstanbul'da bu hafta yoğun kar yağışı bekleniyor.

Hafta başına kadar etkili olacak yağış nedeniyle kentte turuncu alarm verildi.

İstanbul Valiliği de olumsuz hava koşullarına önlem amacıyla tüm okulların perşembe ve cuma günü tatil edildiğini duyurdu. Kentteki üniversiteler de söz konusu tarihlerde tatil olacak. 

Güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamu personeli de perşembe günü idari izinli sayılacak.

Valilikten yapılan açıklama şöyle:

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