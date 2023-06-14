SON DAKİKA HABERİ: İstanbul'da operasyon: 3 terörist yakalandı

Son dakika haberi! Alınan bilgiye göre, Maltepe’de 24 Mart’ta otobüs durağına bombalı pankart asan terör örgütü Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist (TKP/ML) üyesi oldukları iddia edilen faillerin izini süren İstanbul Terörle Mücadele Şube ekipleri, kimlik bilgileri ve eşkalleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik bu sabah operasyon düğmesine bastı.

Örgüt adına eylem yaptıkları belirlenen S.K., E.I. ve C.B. isimli 3 kişi, Özel Harekat Timleri ve TEM Şube ekiplerince yapılan baskında yakalandı. Şüphelilerin kaldıkları adreslerde ele geçirilen dijital materyallere ve yasaklı yayınlara incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler ise çok yönlü soruşturulmak üzere emniyete götürüldü.