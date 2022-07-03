SON DAKİKA HABERİ: İstanbul'da ormanlara giriş yasağı

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İstanbul'da yangınlara karşı önlem amacıyla ormanlık alanlara giriş yasaklandı.



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ormanlık alanlara girişlerin 5 Temmuz 2022-31 Temmuz 2022 tarihleri arasında yasaklanması kararı alındığını duyurdu.



Alınan karara göre, İstanbul İl sınırları dahilinde yer alan piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve ekoturizm alanlarında ateşsiz piknik yapmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetlerde bulunmak serbest.



Ancak bu alanlarda mangal yapmak, tüp kullanmak, nargile ve her türlü ateş yakmak yasaklandı.