SON DAKİKA HABERİ: İstanbul'da ormanlara giriş yasağı

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul Valisi Yerlikaya "Ormanlık alanlara girişlerin 5 Temmuz 2022-31 Temmuz 2022 tarihleri arasında yasaklanması kararı alınmıştır" açıklaması yaptı.

Haberler 03.07.2022 - 18:28 | Son Güncelleme : 03.07.2022 - 18:44

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul'da ormanlara giriş yasağı

İlişkili Haberler

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Son dakika haberi! 

İstanbul'da yangınlara karşı önlem amacıyla ormanlık alanlara giriş yasaklandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ormanlık alanlara girişlerin 5 Temmuz 2022-31 Temmuz 2022 tarihleri arasında yasaklanması kararı alındığını duyurdu.

Alınan karara göre, İstanbul İl sınırları dahilinde yer alan piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve ekoturizm alanlarında ateşsiz piknik yapmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetlerde bulunmak serbest.

Ancak bu alanlarda mangal yapmak, tüp kullanmak, nargile ve her türlü ateş yakmak yasaklandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...