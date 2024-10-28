İstanbul'da yoğun sis: Boğaz'da gemi trafiği askıya alındı
İstanbul'da yoğun sis nedeniyle Boğaz'da gemi trafiği çift yönlü askıya alındı. sis nedeniyle şehir hatları seferlerinde de iptaller ve gecikmeler yaşanıyor.
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İstanbul’da gece saatlerinde başlayan sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürmeye devam etti.
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, sis nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı" ifadeleri yer aldı.
VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
Şehir Hatları’ndan yapılan açıklamada ise bazı vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. Şehir Hatları’ndan yapılan açıklamada, “Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıdaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır” denildi.
Seferi askıya alınan hatlar;
Küçüksu - İstinye Hattı
İstinye - Çubuklu Arabalı Vapur Hattı
Boğaz Geliş Hattı
Rumeli Kavağı - Eminönü Hattı
Beykoz - Sarıyer Hattı
Kanlıca - Küçüksu - Beşiktaş - Kabataş Hattı
Anadolu Kavağı - Rumeli Kavağı - Sarıyer Ring Hattı
Anadolu Kavağı - Üsküdar Hattı
Çengelköy - İstinye Hattı
07.55 Eminönü - Beylerbeyi Hattı
Kadıköy - Sarıyer Hattı
Çengelköy - İstinye Ring Hattı
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