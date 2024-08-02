SON DAKİKA HABERİ | İstanbul'da terör operasyonu: 11 gözaltı

Son dakika haberi! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ ile çatışma bölgelerindeki silahlı terör örgütleriyle bağlantılı olduğu tespit edilen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul'un 7 ilçesinde 15 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.



Ekipler, 4 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

