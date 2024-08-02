SON DAKİKA HABERİ | İstanbul'da terör operasyonu: 11 gözaltı

İstanbul'da düzenlenen terör operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

SON DAKİKA HABERİ | İstanbul'da terör operasyonu: 11 gözaltı
ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Haberi Görüntüle

Son dakika haberi! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ ile çatışma bölgelerindeki silahlı terör örgütleriyle bağlantılı olduğu tespit edilen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul'un 7 ilçesinde 15 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Ekipler, 4 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Milli yüzücüler Paris'te evlendi

TÜRKİYE HABERLERİ

Instagram'a erişim engeli: Bakanlıktan ilk açıklama geldi

Instagram'a erişim engeli: Bakanlıktan ilk açıklama geldi

Savunma Bakanı Güler ile Ukraynalı mevkidaşı Umerov, Ankara'da bir araya geldi

Savunma Bakanı Güler ile Ukraynalı mevkidaşı Umerov, Ankara'da bir araya geldi

3 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu: 3 kişi gözaltına alındı

3 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu: 3 kişi gözaltına alındı

Özgür Özel'den fındık alım fiyatlarına tepki: "Bu fiyat bir kentin beline kazmayı vurmaktır"

Özgür Özel'den fındık alım fiyatlarına tepki: "Bu fiyat bir kentin beline kazmayı vurmaktır"

Türkiye'nin ilk tüp tayı "Balat" görücüye çıktı

Türkiye'nin ilk tüp tayı "Balat" görücüye çıktı

Son dakika Hatay'da deprem mi oldu? Az önce deprem Hatay'da nerede oldu? Hatay deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 02 Ağustos 2024

Son dakika Hatay'da deprem mi oldu? Az önce deprem Hatay'da nerede oldu? Hatay deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 02 Ağustos 2024

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...