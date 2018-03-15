Son dakika haberi... İstanbul'da Topçular istasyonunda tramvaylar çarpıştı: 14 yaralı

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İstanbul'daki tramvay kazasında 14 kişi yaralandı.

Kaza, kısa bir süre önce Topkapı-Habibler hattındaki Eyüpsultan Topçular istasyonunda meydana geldi.

Bir tramvay durakta bekleyen başka bir tramvaya arkadan çarptı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ OLAN YOK



Kazada ilk belirlemelere göre vatmanın da aralarında bulunduğu 14 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA



Bu arada, Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan duyuruda, "T4 hattında meydana gelen kaza nedeniyle Topkapı-Şehitlik ve Bosna Çukurçeşme-Mescid-i Selam İstasyonları arasında işletme yapılmakta olup, Demirkapı-Bosna Çukurçeşme istasyonları arası İETT otobüsleriyle işletme yapılmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı.

Seferlerin Topkapı-Şehitlik ve Bosna Çukurçeşme-Mescid-i Selam istasyonları arasında yapıldığı, Demirkapı-Bosnaçukurçeşme istasyonları arasında ise İETT otobüsleri ile yolcu taşıması gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, kazayla ilgili adli ve teknik soruşturma başlatıldığı kaydedildi.



DÜN AKŞAM VE BU SABAH DA KAZA



Topkapı- Habipler hattında dün akşam ve bu sabah saatlerinde de kaza olmuştu. tramvayların raydan çıkması nedeniyle seferlere geçici bir süre ara verilmişti.