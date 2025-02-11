SON DAKİKA HABERİ: İstanbul'da 8 ilçede okullar tatil edildi

Son dakika haberi! Kent için yapılan uyarıların ardından İstanbul'un özellikle kuzey kesimleri, geceden itibaren kar yağışının etkisi altına girdi.



Avrupa Yakası'nda özellikle Esenyurt, Arnavutköy, Başakşehir bölgerinde yollar karla kaplandı.



Sabah iş yerlerine ve okula gitmek için yola çıkanlar zor anlar yaşadı.

8 İLÇEDE OKULLAR TATİL

Başakşehir, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar, Esenyurt, Beykoz, Sultangazi ve Arnavutköy'de okullar bugün tatil edildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ: İL GENELİNDE TATİL YOK



Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul’un kuzey ilçelerinde etkili olan kar yağışı, şehrin güneyinde ve merkez ilçelerinde etkili olmamaktadır. Bu nedenle şehir genelinde eğitime ara verilmesi söz konusu değildir. Kar yağışının etkili olduğu ilçelerimizdeki okullarda eğitime ara verilmesine ilişkin, İlçe Umumu Hıfsa Kurulları yetkilendirilmiştir."