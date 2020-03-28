SON DAKİKA HABERİ: İstanbul'dan otobüsle şehir dışına çıkışlar saat 17.00 itibari ile durduruldu

28.03.2020 - 13:53 | Son Güncelleme : 28.03.2020 - 14:07
Son dakika haberi! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün saat 17.00 itibariyle otobüs ile şehir dışına çıkışların durdurulduğunu açıkladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Bugün 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulmuştur. Ancak, tedavi için doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakını vefat eden/ağır hastası olan, son 15 günde gelip, kalacak yeri olmayan vatandaşlarımız, Kaymakamlık izni ile seyahat edebilecektir."