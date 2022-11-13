SON DAKİKA HABERİ... İstiklal Caddesi'nde patlama

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İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana geldi.

Saat 16.20 sıralarında meydana gelen patlama sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.



Emniyet güçleri de bölgede güvenlik çemberi oluşturdu. Vatandaşlar bölgeye yaklaştırılmıyor.



İSTANBUL VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bir açıklama yaptı. Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bugün saat 16.20 sıralarında Beyoğlu ilçemiz, Taksim İstiklal Caddesi’nde bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir. Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır."

Patlamanın nedeni ise henüz bilinmiyor.