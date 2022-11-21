SON DAKİKA HABERİ: İsveç Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

SON DAKİKA HABERİ: İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. PKK destekçilerinin Stokholm'deki eylemi kınandı.

SON DAKİKA HABERİ: İsveç Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, PKK iltisaklı unsurlar tarafından bugün 'nin Stockholm Büyükelçiliği kançılarya binasına terör örgütü propagandası ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaretamiz görüntüleri içeren ifadeler ve fotoğraflar yansıtıldı.

Olayın ardından Dışişleri Bakanlığına çağırılan Herrström'e Türkiye'nin eylemi kınadığı ve olayın soruşturulması talebi iletildi.

Herrström'e eylemin faillerinin tespit edilerek gerekli tedbirlerin alınması ve Türkiye-İsveç ve Finlandiya arasında yapılan Üçlü Muhtıra'da kayda geçirilen taahhütler ışığında somut adımların atılması yönündeki beklentiler aktarıldı.

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