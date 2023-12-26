SON DAKİKA HABERİ: İsveç'in NATO üyeliği Komisyon'dan geçti

Son dakika haberi! NATO'ya İsveç'in Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi.
Teklife AK Parti, MHP ve CHP evet oyu verirken, İYİ Parti hayır oyu verdi. DEM Parti ise oylamaya katılmadı.
Komisyondan geçen protokol, Meclis Genel Kurulu'na 16 Ocak'ta gelmesi bekleniyor.
Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...
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