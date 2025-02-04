SON DAKİKA HABERİ: İsveç'te okulda silahlı saldırı: 5 kişi vuruldu

İsveç'te Örebro kentinde bir okulda silahlı saldırı gerçekleşti. İsveç polisi, saldırıda 5 kişinin vurulduğunu aktardı.

Kurtarma ekipleri bölgeye sevk edilirken polis, "Olay şu anda cinayete teşebbüs, kundaklama ve ağır silah suçu olarak görülüyor.” açıklamasında bulundu.



Yaralıların sağlık durumu hakkında henüz bir bilgi verilmedi.

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