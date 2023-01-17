SON DAKİKA HABERİ: İsveç'ten "üçlü mutabakat" açıklaması
SON DAKİKA HABERİ: İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, ülkesinin Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan üçlü mutabakattaki taahhütleri yerine getirdiğini belirterek, "Türkiye'nin NATO üyeliğimizi onaylama zamanı gelmiştir" açıklamasında bulundu.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.