SON DAKİKA HABERİ: İsveç'ten "üçlü mutabakat" açıklaması

SON DAKİKA HABERİ: İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, ülkesinin Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan üçlü mutabakattaki taahhütleri yerine getirdiğini belirterek, "Türkiye'nin NATO üyeliğimizi onaylama zamanı gelmiştir" açıklamasında bulundu.

SON DAKİKA HABERİ: İsveç'ten "üçlü mutabakat" açıklaması
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