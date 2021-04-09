Ömer Çelik'ten İtalya Başbakanı'na tepki: Siyasi cehaletle dolu bir açıklama

09.04.2021 - 12:22
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NTV yayına katılarak İtalya Başbakanı Draghi’nin tepki çeken açıklamalarını değerlendirdi.
Ömer Çelik, İtalyan Başbakanı'na sert eleştiriler yönelterek, "Siyasi gündem oluşturamayanlar Cumhurbaşkanımıza saldırmayı gelenek haline getirdiler" dedi.
Çelik, açıklamanın cehaletle dolu olduğunu da belirterek, ''AB içindeki anlaşmazlık Türkiye'ye yansıtılmak isteniyor'' dedi.
''ÜLKE İLİŞKİLERİNE ZARAR VERMEMELİ''
İtalya Başbakanı Draghi'nin yeterli siyasi derinliğe sahip olmadığını vurgulayan Çelik, ''Bu açıklama Türkiye-İtalya ilişkilerine zarar vermemeli'' ifadesini kullandı.
İtalya Başbakanı Draghi, Avrupa Birliği liderlerinin Ankara ziyaretindeki görüntüler hakkında açıklamalarda bulunmuş, AB Komisyonu Başkanı Von Der Leyen'in ziyaret sırasındaki oturma düzeni ile aşağılandığını savunan Draghi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diktatör diye bahsetmişti.