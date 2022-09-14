SON DAKİKA HABERİ: İtalya'yı eleyen Fransa yarı finalde
SON DAKİKA HABERİ: Eurobasket 2022'de Türkiye'yi son 16 turunda eleyen Fransa, Sırbistan'ı eleyen İtalya ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 93-85 kazanan Fransa, yarı finale yükseldi. Turnuvada yarı final maçları 16 Eylül cuma günü oynanacak. Basketbolseverler maçları NTV ve ntv.com.tr'den canlı yayınla izleyebilecek.
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