SON DAKİKA HABERİ: İtalya'yı eleyen Fransa yarı finalde

SON DAKİKA HABERİ: Eurobasket 2022'de Türkiye'yi son 16 turunda eleyen Fransa, Sırbistan'ı eleyen İtalya ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 93-85 kazanan Fransa, yarı finale yükseldi. Turnuvada yarı final maçları 16 Eylül cuma günü oynanacak. Basketbolseverler maçları NTV ve ntv.com.tr'den canlı yayınla izleyebilecek.

Haberler 14.09.2022 - 20:26

SON DAKİKA HABERİ: İtalya'yı eleyen Fransa yarı finalde

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