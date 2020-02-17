SON DAKİKA HABERİ: İYİ Parti Balıkesir Milletvekili istifa etti

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İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, partisinden istifa etti. Ok istifasını Twitter hesabından yaptığı bir açıklama ile duyurdu.

Ok açıklamasında, "Sözde sivil toplum örgütü adındaki emperyalist Soros vakıflarında görev yapanlar, başkanlık divanında en hassas görevlere getirilmişlerdir. Daha da kötüsü genel Başkan bu durumu bilmesine rağmen bu Soros'çuıların partinin en hassas birimlerinde görevlendirilmesinde bir sakınca görmemiştir. Bu olay şahsımda şok etkisi yaratmıştır" dedi.



Partisinin CHP ile yaptığı seçim işbirliğine de değinen Ok, şöyle devam etti:



"Sayın İmamoğlu seçimden hemen sonra sanki yapcak hiçbir işi kalmamış gibi HDP'li belediyeleri ve yine ilk yurtdışı gezisinde Ahmet kaya'nın mezarını ziyaret etmiştir. Dahası başkan eşleri ve ihanet sürecinin akil adamlarından Kadir İnanır ile birlikte PKK sevicisi Demirtaş'ın yazdığı kitaptan sergilenen tiyatroyu seyretmeye gitmişlerdir. Bütün bunlar artık ortağımız CHP'nin HDP ile adı konulşmamış bir ortaklık yaptığının meydana dökülmesidir."



Bu konularla ilgili eleştirilerini parti yönetimine ilettiğini kaydeden Ok, "Bu durumun devam ettirilmesi hem kurucusu olduğum partime hem de şahsıma zarar vermeye başlamıştır. Geriye tek bir çıkış yolu kalmıştır. Üzücü olsa da artık ayrılık daha hayırlı olacaktır" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'de geçen hafta da Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, partisinden istifa ettiğini duyurmuştu.