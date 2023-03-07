SON DAKİKA HABERİ: İYİ Parti Genel Başkanı Akşener soruları yanıtlıyor

Son dakika haberi! İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HaberTürk'te Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlıyor...

Akşener'in gündeme ilişkin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

ADAY AÇIKLANDIĞI GÜN AKŞENER'İN YÜZ İFADESİ NEDEN ASIKTI?

Samimi söylüyorum, üzerimde palto varken Temel Bey'in ve Kemal Bey'in yaptığı konuşmaya baktığınızda tuhaf bir ışık gelmiş. Dolayısıyla sonra paltomu çıkardım, hepimiz dizilmişiz, orada bir sorun yok ışıkla ilgili. Ben aslında herhangi bir mutsuz vesaire durum yok. İmza koymuşum ben. Öyle şey olur mu?



Bu dünyada eşim dahil, oğlum hariç, hiç kimse zorla bir şey yaptıramaz. Bir gece evvel hiç uyumadım. Müzakere sebebiyle, insanlar geldi gitti evime. İki belediye başkanımız Mansur Bey ve Ekrem Bey geldi gitti. 02.15 gibi bizim evde oldular.

İstanbul'dan çıkmış gelmiş Ekrem Bey. Sıfır uyku uyudum. Uykusuzlukta biraz hareketleriniz ağırlaşıyor. O masada bir müzakere oldu, uzlaşı ve mutabakat sağlandı. İki metnin altına 6 genel başkan imza attık. Bununla ilgili mutsuzluk söz konusu değil. Doğru bulmadığınız bir kararın altına niye imza atasınız. Gerçekten arkadaşlar baksınlar, paltolu olanda yüzüme gelen ışık şöyle. Bir de deprem oldu, kahkaha atmaya çekiniyoruz.

MASADAN NEDEN KALKTI?

Herkes masadan kalktı dedi ama masa kalktı ben değil.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...