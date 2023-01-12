SON DAKİKA HABERİ: İYİ Parti lideri Meral Akşener hastaneye kaldırıldı

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Son dakika haberi! İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kalp çarpıntısı şikayeti nedeniyle Ankara Güven Hastanesi'ne kaldırıldı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Akşener'in sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Zorlu, "Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener bugün hafif bir çarpıntı şikayeti ile akşam saatlerinde Ankara Güven Hastanesi’ne intikal etmiş olup çok şükür yapılan tetkiklerinde bir sorun tespit edilmemiştir. Yarın taburcu olması planlanmaktadır. Milletimizin bilgilerine saygıyla sunarız." dedi.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Akşener'in sağlık durumuna ilişkin kaldırıldığı hastaneden yapılan açıklamada ise Akşener'in hafif bir çarpıntı şikayeti ile Ankara Güven Hastanesi'ne başvurduğu belirtilerek, yapılan tetkiklerinde herhangi bir sorunun tespit edilmediği ve yarın taburcu edileceği bildirildi.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...