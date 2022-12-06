İYİ Parti milletvekili Fahrettin Yokuş ve HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na kınama cezası

Son dakika haberi! TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık'a, İYİ Partili Hüseyin Örs'e TBMM İçtüzük gereği fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle Genel Kurul'a iki birleşim katılmama cezası verildi.





TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş ile HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na ise Meclis'e yakışmayan söz ve davranışları nedeniyle kınama cezası verildi.



NE OLMUŞTU?

TBMM'deki bütçe görüşmeleri ikinci gününde devam etti. Görüşmeler sırasında dün yaşanan gerginlik bugün de devam etti. Partisi adına söz alan İYİ Parti Milletvekili Ümit Beyaz kürsüye geldi, ancak sataşmalar nedeniyle konuşmasına başlayamadı.



Tutanaklarda yer alan ifadelere göre AK Parti sıralarından gelen "Önüne bak" sözlerine Ümit Beyaz, "Size mi soracağım nereye bakacağımı?" yanıtını verdi.



Bunun üzerine AK Parti İdari Amiri Alpay Özalan da Beyaz'a "Önüne baksana ya" şeklinde çıkıştı. Beyaz'ın "Sen ne diyorsun kardeşim" yanıtı üzerine AK Parti ile İYİ Parti milletvekilleri arasındaki sözlü büyüdü.

OTURUMA ARA



Oturumu yöneten Meclis Başkanvekili Haydar Akar, gerilimin büyümemesi için oturuma 10 dakika ara verdi.



Ancak bu sırada tartışma daha da büyüdü. İYİ Parti ve AK Parti milletvekilleri arasında yumruklaşma yaşandı.



AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık'ın yumruk attığı İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün alnında açılma meydana geldi. Örs'e ilk müdahaleyi Süleyman Demirel'in doktoru olarak bilinen İYİ Parti Milletvekili Aylin Cesur yaptı.



YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI



Örs ilk olarak Meclis'in revirine kaldırıldı. Kalbinde pil olduğu öğrenilen Örs'te ritim bozukluğu tespit edildi. Bunun üzerine Örs, ambulansla hastaneye sevk edildi. Örs'ün pil değişikliği için bir gün yoğun bakımda uyutulacağı bildirildi.



İYİ Parti milletvekilleri hastanede Örs'ü ziyaret etti. Örs'ün sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yapan Aylin Cesur, "İlaç uygulandı. Yapılan müdahale kalp ritminin geri döndürülmesiydi. Hayati tehlikesi devam ediyor. Uyutuluyor kendisi. Hayati bir müdahale yapıldı. Şu anda o şartlarda" diye konuştu.



ZAFER IŞIK: ÜZGÜNÜM



Olayla ilgili açıklama yapan AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık ise "Kendimi müdafaa ettim. Bize yönelik saldırıyı engellemek isterken oldu, üzgünüm" diye konuştu.



İLK GÜN DE GERGİN GEÇTİ



Meclis Genel Kurulu'nda dün başlayan bütçe görüşmelerinde de gerginlik yaşanmıştı.



Genel Kurul'da AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında arbede yaşandı. Birbirlerinin üzerine yürüyen milletvekillerinin kavgası diğer milletvekillerinin araya girmesiyle engellendi.



Görüşmelerde hükümet adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşurken, CHP adına ise Genel Başkan Kemal Kılıçdaoğlu kürsüdeydi. Kılıçdaroğlu'nun kürsüde hükümete yönelik eleştirilerine AK Parti sıralarından tepki geldi.