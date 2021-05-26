SON DAKİKA HABERİ: İYİ Parti'den yeni sistem taslağı

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.

Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar:

''İyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sistem önerimiz hayırlı olsun.



Bu ucube sisteme son verecekler. İyiletirilmiş güçlendirilmiş parlamenter sistem nedir?

Sosyal hayattan ekonomiye, adaletten diplomasiye her alanda ülkemizin karşılaştığı sorunların anahtarı, partili cumhurbaşkanlığı sistemiyle içine düşürüldüğü sorunlardan çıkış yolu, devlet ile milleti yeniden buluşturan bir ilkesel çerçevedir.

Birinci ilke tarafsız cumhurbaşkanı, Türkiye, başbakan ve bakanlar kurulu tarafından yönetilecek. Cumhurbaşkanının hiçbir partiyle alakası olmayacak.



Partili cumhurbaşkanı taraf olacağı için milletin birliğini temsil etmesi mümkün olamıyor, olamadı. Yasama gücü yeniden TBMM'ye verilecek.

CUMHURBAŞKANI GÖREV SÜRESİ

Cumhurbaşkanı yalnızca bir dönem görev yapacak ve süresi 6 yıl olacak. Görevi sona eren Cumhurbaşkanı aktif siyasete dönemeyecek.

Diyoruz ki ülke yönetimi tek bir kişinin değil, başbakanlık ve bakanlar kurulunun yetkisinde olacak. Sayı yeterli değilse, elbette koalisyon kurulacak.

Bakanlar, parlamenter sistemde Meclis dışından atanamayacak.

Vekiller arasından seçilecek ve tek kişiye değil birbirlerine ve Meclis'e karşı sorumlu olacak.



SİYASETTE SEDAT PEKER TARTIŞMALARI

''İktidar mensuplarının isimleri çirkin işlerin içinde geçiyor.

İş ilişkileri gitmiş, aile için mesele haline gelmiş. Ama AK Parti ve ortaklarının içindeki skandallarla milletin gerçek detlerinin gölgelenmesini hiç istemeyiz. Beyler Türkiye Cumhuriyeti'inin itibarı söz konusu. Koskoca ülkeyi dünyaya rezil ettiniz. Ekranlara çıkıp saçmalamakla olmaz.

Bu işler bütün süreci yargının inceleyeceği bir süreçle olur. Yapılacak olan basit; İçişleri Bakanı ve suçlamalara maruz kalanlar kenara çekilir, gereken yapılır. Erdoğan daha ne kadar susacaksın. Alengirli işlerinizle devleti daha fazla yaralamayın. Çıkın gerekeni yapın''

