SON DAKİKA HABERİ: İYİ Partili Ümit Özlale partisinden istifa etti

SON DAKİKA HABERİ: İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale partisinden istifa etti.

SON DAKİKA HABERİ: İYİ Partili Ümit Özlale partisinden istifa etti
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Son dakika haberi! İYİ Parti'de istifalar devam ediyor.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale partisinden istifa etti.

Sosyal medya hesabından kararını açıklayan Özlale, "Bugün itibarıyla partimdeki görevlerimden ve partimden istifa ettiğimi kamuoyuna saygılarımla duyururum." ifadelerini kullandı.

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Özlale'nin istifasıyla birlikte Meclis’teki dağılım da değişmiş oldu. Son istifayla birlikte İYİ Parti’nin milletvekili sayısı 30’a geriledi.

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