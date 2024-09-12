SON DAKİKA HABERİ: İYİ Partili Ümit Özlale partisinden istifa etti

Son dakika haberi! İYİ Parti'de istifalar devam ediyor.



İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale partisinden istifa etti.



Sosyal medya hesabından kararını açıklayan Özlale, "Bugün itibarıyla partimdeki görevlerimden ve partimden istifa ettiğimi kamuoyuna saygılarımla duyururum." ifadelerini kullandı.



İYİ PARTİ’NİN MECLİS’TEKİ SANDALYE SAYISI



Özlale'nin istifasıyla birlikte Meclis’teki dağılım da değişmiş oldu. Son istifayla birlikte İYİ Parti’nin milletvekili sayısı 30’a geriledi.